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شهيد ومصابان خلال 24 ساعة

"الصحة": ارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,400 شهيد

18 اغسطس 2026 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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غزة.. شهيد ومصابان وارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,400 شهيد "صورة أرشيفية"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول شهيد ومصابين اثنين إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 1,266 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,200 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 813 شهيدًا.

وبحسب الإحصائية التراكمية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,400 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات 174,312 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

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