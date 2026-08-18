عراقجي: "إسرائيل" أكبر عقبة أمام مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "إسرائيل" تمثل أكبر عقبة أمام تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الـ39 لرؤساء مديريات التربية في أنحاء البلاد، نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها في تطبيق “تلغرام” الثلاثاء.

وأضاف عراقجي أن الولايات المتحدة بدأت في انتهاك التفاهم بعد أقل من أسبوعين على إبرامه، نظرا لكونه يتوافق مع مصالح إيران.

وتابع قائلا: "إن "إسرائيل" هي أكبر معارضة وعقبة أمام تنفيذ هذا التفاهم".

وأكد عراقجي أن النجاح الدبلوماسي بالتوصل لمذكرة التفاهم لا يعود إليه شخصيا أو إلى وزارة الخارجية.

وأردف: "كان هذا انتصارا للشعب الإيراني. وكان نتيجة للمقاومة التي أُبديت خلال الحرب وأجبرت العدو على قبول مطالب إيران".

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل"، في 28 شباط/ فبراير الماضي، هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف "إسرائيل" ومواقع أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي.

وبين 8 و24 تموز/ يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

المصدر / وكالات