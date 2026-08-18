اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومتي المياه والصرف الصحي

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي، جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الزيوت المعدنية والوقود اللازم لتشغيل المولدات ومحطات الضخ والآبار.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن الاحتلال يمنع إدخال الزيوت المعدنية للشهر الخامس على التوالي، ما أثر سلبًا على عمل محطات الضخ وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي في مختلف مناطق القطاع.

وأوضح أن الزيوت أُدخلت لتشغيل 40 مولدًا فقط من أصل نحو 700 مولد في قطاع غزة، ما يهدد بتوقف المزيد من مرافق المياه والصرف الصحي عن العمل.

وأضاف أنه منذ بداية مارس/آذار الماضي، لم تتسلم بلديات قطاع غزة أي لتر من السولار المخصص لإزالة الركام، الأمر الذي يزيد من صعوبة عملها في ظل الظروف الراهنة.

وحذر الاتحاد من "عطش جماعي" قد يطال جميع سكان القطاع، إلى جانب تأثر مختلف المرافق الحيوية، في حال استمرار أزمة الوقود والزيوت وتعطل منظومة المياه.

كما حذر من كارثة صحية وبيئية جراء طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين، بما ينذر بانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.

وناشد المجتمع الدولي والوسطاء التدخل الفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والسماح بإدخال الوقود والزيوت والمستلزمات اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين