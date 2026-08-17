فهمي يطالب بموقف دولي موحد إزاء مساعي "إسرائيل" إفشال خطة ترمب

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، باتخاذ موقف دولي موحد إزاء مساعي "إسرائيل" لإفشال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة، مرحبا بالبيان الذي صدر عن ثماني دول عربية وإسلامية بإدانة الرفض الإسرائيلي المُعلن للخطة.

وشدّد فهمي، في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الاثنين، على أن موقف دولة الاحتلال ورئيس وزرائها يكشف عن نيةٍ واضحة لإحباط جميع جهود الوسطاء، وتثبيت الوضع القائم في غزة بما يعني الاستمرار في سياسة القتل اليومي، وتوسيع مساحة الاحتلال، والحيلولة دون معالجة الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ ثلاث سنوات.

وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال تحركه حسابات داخلية واضحة، وأن مواقفه المُعلنة تكشف عن استهانة بالإرادة الدولية التي تجسدت في خطة السلام وقرار مجلس الأمن 2803.

وبين أن دولة الاحتلال تُريد فرض إرادتها ليس على الفلسطينيين وحدهم، وإنما على العالم أجمع، وأنها تتصور اتفاقات تتضمن التزامات على طرف واحد، دون أن تتحمل هي أي التزام، سواء بوقف القتل أو بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وهو ما لا يستقيم وفق أي معيار منطقي.

وناشد فهمي جميع الدول التي لا تزال تؤمن بحل الدولتين كسبيلٍ وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باتخاذ موقفٍ موحد وواضح من الحكومة المتطرفة في "إسرائيل" التي يعلن رئيس وزرائها رفضه لمبدأ قيام الدولة الفلسطينية، بما يجعل دولة الاحتلال تدرك أن استهتارها بالإرادة الدولية على هذا النحو لن يمر من دون ثمن.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: