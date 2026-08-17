الأوقاف: فتح باب التسجيل لحجاج غزة قريبا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فتح باب التسجيل لموسم الحج لعام 1448هـ/ 2027م في جميع المحافظات الشمالية من خلال النظام الإلكتروني للحج عبر أيقونة (tawaf.ps) ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2026 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/8/2026.

كما أعلنت الوزارة، في تصريح، اليوم الاثنين، أن الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الجديد 2026-2027 م لأهالي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، بات وشيكا، وسيتم إطلاقه عبر منصات الوزارة الرسمية خلال فترة قريبة.

وأكدت أن الإعلان عن إجراءات وشروط ترخيص شركات الحج والعمرة للعمل لهذا الموسم سيُحدد لاحقاً، داعية المواطنين من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الراغبين في أداء الفريضة إلى استقاء المعلومات والتعليمات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة ولجنة الحج فور نشرها.

ومنذ الإبادة الإسرائيلية على غزة أكتوبر 2023م، توقفت 78 شركة متخصصة في الحج والعمرة في قطاع غزة عن العمل بشكل شبه كامل. وأعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة تكبدها خسائر بملايين الدولارات نتيجة تعطل تعطل سفر المعتمرين والحجاج من القطاع.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: