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مانشستر سيتي يقطع شوطا كبيرا نحو ضم الموهبة المغربية بوعدي

17 اغسطس 2026 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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أيوب بوعدي خلال مباراة منتخب المغرب مع فرنسا في مونديال 2026

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مرحلة متقدمة من المحادثات مع ليل الفرنسي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي.

ويرغب مانشستر سيتي في إتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري، بعد توصله إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط الإسباني رودري إلى برشلونة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تقدر إدارة ليل قيمة بوعدي، البالغ من العمر 18 عاما، بنحو 100 مليون يورو، بعد أن قدم مستويات لافتة مع منتخب المغرب خلال كأس العالم، حيث بدأ أساسيا في خمس من أصل ست مباريات خاضها المنتخب المغربي في طريقه إلى دور الثمانية، بعد أن لفت الأنظار بقوة على الساحة الأوروبية إثر مشاركته في فوز ليل على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2024.

ويشغل بوعدي دور لاعب الوسط المتأخر الذي يتحكم في إيقاع اللعب، ومن شأنه أن يشكل إضافة متكاملة إلى الإنجليزي إليوت أندرسون، المنضم إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، والذي يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المتحرك بين منطقتي الجزاء، إلى جانب مركز لاعب الوسط المدافع الذي يشغله مع منتخب إنجلترا.

وخاض بوعدي 88 مباراة مع ليل منذ ظهوره الأول مع الفريق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد ثلاثة أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر، وساهم في احتلال الفريق المركز الثالث بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

المصدر / وكالات
#مانشستر سيتي #أيوب بوعدي

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