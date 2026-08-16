100 حل "غير كافٍ" لمسيرات حزب الله

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والصناعات الدفاعية اختبرا أكثر من 100 حل وتقنية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة التابعة لحزب الله، فيما نُقلت بعض هذه الحلول إلى مرحلة الاختبارات الميدانية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات المسيّرة المفخخة باتت من أبرز التحديات التي تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، خصوصًا مع اعتماد حزب الله على مسيّرات صغيرة قادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة وتنفيذ هجمات دقيقة.

ووفق التقرير، من بين الحلول التي جرى اختبارها نظام "آيرون درون رايدر"، الذي نُشر في جنوب لبنان، ويتكون من رادار ومسيّرة اعتراضية تطلق شبكة باتجاه المسيّرة المستهدفة بهدف إسقاطها.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق أن أقر بأن فعالية هذا النظام لا تزال غير كافية، ما دفع إلى مواصلة اختبار وتطوير وسائل أخرى للكشف عن المسيّرات واعتراضها.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، جاء تكثيف هذه الجهود في أعقاب تزايد استخدام حزب الله للمسيّرات المفخخة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسببت في إصابات وخسائر خلال الأشهر الأخيرة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في مايو/أيار الماضي تشكيل مشروع خاص للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن تطوير حلول فعالة لهذا التهديد سيحتاج إلى وقت.

وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بالتوازي مع تطوير الحلول التكنولوجية على عمليات عسكرية تستهدف مواقع إطلاق المسيّرات والبنية التحتية والعناصر المرتبطة بها، إلا أن الهجمات الأخيرة أظهرت، وفق الصحيفة، استمرار قدرة حزب الله على تشغيل مسيّرات مفخخة في جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين