دول عربية وإسلامية تدين رفض "إسرائيل" لاتفاق غزة

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، الأحد، رفض "إسرائيل" المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، محذرة من أن الموقف الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام.

وقالت السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان، في بيان مشترك، إن "إسرائيل" تتحمل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في غزة والأراضي الفلسطينية، معتبرة أن رفضها لخارطة الطريق يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود المكثفة التي بذلها ترمب لإنهاء الحرب وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

وأكدت الدول الثماني الحاجة إلى التنفيذ الفوري للخطة الشاملة، بما يضمن الأمن والاستقرار في قطاع غزة، داعية إلى دعم جهود "مجلس السلام" لتنفيذ خارطة الطريق والانتقال إلى مرحلتها الثانية.

كما دعت الدول الموقعة المجلس إلى اتخاذ تدابير فورية للحفاظ على خطة غزة ومنع عرقلتها، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في القطاع.

وأشار البيان إلى أن الرفض الإسرائيلي لا يقتصر على خارطة الطريق، بل يشمل كذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن استمرار هذا الموقف من شأنه تقويض المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع وإرساء سلام مستدام في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين