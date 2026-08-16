بالأسماء.. الإفراج عن 35 أسيرًا من سجون الاحتلال

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أنها سهّلت نقل 35 أسرًا فلسطينيًا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الأسرى أُفرج عنهم من سجون الاحتلال، ونُقلوا بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القطاع، حيث وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي لاستكمال الإجراءات الطبية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وضمت قائمة المحررين معتقلين من مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم سكان من غزة، وخان يونس، ورفح، وجباليا، والشمال، والزيتون، والنصر، والدرج، والتفاح، والصبرة.

وفيما يلي أسماء المحررين:

سائد عاهد حسن حجازي – الدرج عمر ماجد علي مقاط – التفاح وسيم عادل المغاري – رفح حمدي حلمي موسى عمارة – غزة أحمد محمد محمد أبو فياض – غزة كمال أيمن كمال أبو سعيد – خان يونس معين شحادة إبراهيم عوض – غزة محمد يوسف هليل جبريل – غزة إياد جمال مسعود المتربيعي – غزة أحمد عبد الله محمود السوري – النصر رائد بشير سعيد آدم – غزة رسمي سالم فرهود كوارع – خان يونس محمد إبراهيم رمضان أبو وردة – الشمال محمد خليل إسماعيل أبو لولي – رفح جمعة محمود أيوب أبو وردة – الشمال جهاد جميل عبد الله العرجا – رفح محمد تيسير محمود القانوع – جباليا رائد تيسير محمود القانوع – جباليا محمود عاشور محمد صالحة – جباليا سلامة أمين سلامة أرحيم – غزة أسامة جميل محمد أبو عجوة – غزة ياسر محمود موسى أبو شحادة – خان يونس إيهاب سالم محمد أبو عمر – الزيتون محمد أحمد يعقوب أبو مطر – جباليا محمد فوزي محمد حلاوين – جباليا عوض أديب عوض محرم – غزة عبد ربه عبد الكريم عبد ربه أبو وادي – جباليا يوسف كمال محمود السوسي – الصبرة سعيد وائل محمد أهل – غزة محمود رفيقي محمود حلس – غزة نبيل محمود عطا الأخرس – غزة عصام محمد أحمد حمودة – غزة حسان نبيل عبد الرحمن أبو دقة – خان يونس فؤاد محمود حسين قنوع – غزة عمر يوسف محمد أبو مصطفى – خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين