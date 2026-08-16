فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. الإفراج عن 35 أسيرًا من سجون الاحتلال

الأهلي يرفض 3 عروض أوروبية لضم الحارس المصري شوبير

من بقي حيًّا.. سويسرا تختار غزة لتمثيلها في سباق أوسكار 2027

شباب رفح يودّع نجومه ويُسدل الستار على جهازه الفني

هآرتس: حرب غزة هي الأكثر كلفة على "إسرائيل"

جدارية تخلّد احتفالية ذكرى احتفالية في كأس العالم 2026

شهيد وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

طريقة غير معتادة لبداية منافسات الليغا الإسبانية.. والسبب يتجاوز كرة القدم؟

علي جودة.. مسن اختفى خلال النزوح وعائلته تنتظر مصيره

"حنتش" يحذر من مخاطر نقل صلاحيات إنفاذ قانون مستوطنات الضفة لشرطة الاحتلال

الأهلي يرفض 3 عروض أوروبية لضم الحارس المصري شوبير

16 اغسطس 2026 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
...
حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والد حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، تفاصيل العروض الأوروبية التي تلقاها نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا تمسك النادي الأحمر باستمرار الحارس.

وأوضح شوبير أن مصطفى تلقى 3 عروض أوروبية، من بينها عرضان رسميان وصلا إلى إدارة الأهلي؛ الأول من نادي نورشيلاند الدنماركي، وبدأ بمليون دولار قبل زيادته قليلًا، إلا أن الأهلي رفضه مباشرة.

وأضاف أن العرض الثاني جاء من سلافيا براغ التشيكي، لكن مصطفى شوبير رفضه من جانبه، بينما كان العرض الثالث من كومو الإيطالي، صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي، بقيمة تقارب مليوني دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض وأكد أن اللاعب ليس للبيع.

وأشار أحمد شوبير إلى أن نجله أبلغ سيد عبد الحفيظ بأنه "تحت أمر النادي الأهلي"، في ظل العلاقة القوية بين اللاعب وإدارة النادي.

ولم يستبعد شوبير إمكانية رفع كومو عرضه المالي خلال الفترة المقبلة، كما كشف عن سماعه بوجود اهتمام من نادٍ آخر بأحد الدوريات الأوروبية الكبرى، مؤكدًا أن الأيام المقبلة قد تشهد حوارًا بين مصطفى شوبير وإدارة الأهلي لحسم مستقبله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأهلي المصري #الدوري الأوروبي #الأهلي #الدوري المصري #حراس مصر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة