الأهلي يرفض 3 عروض أوروبية لضم الحارس المصري شوبير

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والد حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، تفاصيل العروض الأوروبية التي تلقاها نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا تمسك النادي الأحمر باستمرار الحارس.

وأوضح شوبير أن مصطفى تلقى 3 عروض أوروبية، من بينها عرضان رسميان وصلا إلى إدارة الأهلي؛ الأول من نادي نورشيلاند الدنماركي، وبدأ بمليون دولار قبل زيادته قليلًا، إلا أن الأهلي رفضه مباشرة.

وأضاف أن العرض الثاني جاء من سلافيا براغ التشيكي، لكن مصطفى شوبير رفضه من جانبه، بينما كان العرض الثالث من كومو الإيطالي، صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي، بقيمة تقارب مليوني دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض وأكد أن اللاعب ليس للبيع.

وأشار أحمد شوبير إلى أن نجله أبلغ سيد عبد الحفيظ بأنه "تحت أمر النادي الأهلي"، في ظل العلاقة القوية بين اللاعب وإدارة النادي.

ولم يستبعد شوبير إمكانية رفع كومو عرضه المالي خلال الفترة المقبلة، كما كشف عن سماعه بوجود اهتمام من نادٍ آخر بأحد الدوريات الأوروبية الكبرى، مؤكدًا أن الأيام المقبلة قد تشهد حوارًا بين مصطفى شوبير وإدارة الأهلي لحسم مستقبله.

المصدر / فلسطين أون لاين