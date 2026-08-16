من بقي حيًّا.. سويسرا تختار غزة لتمثيلها في سباق أوسكار 2027

اختارت سويسرا الفيلم الوثائقي "من بقي حيًّا" للمخرج نيكولا واديموف، لتمثيلها في المنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2027، ضمن فئة أفضل فيلم دولي، في خطوة تسلط الضوء على التجربة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

والفيلم إنتاج مشترك بين سويسرا وفرنسا وفلسطين وبريطانيا، ويقدم معالجة سينمائية تجريدية للواقع في غزة، من خلال خريطة سوداء للقطاع تتقاطع معها شهادات تسعة فلسطينيين غادروا غزة، يروون تجاربهم مع القصف والنزوح والفقد، وما خلفته الحرب من آثار إنسانية ونفسية عميقة.

واضطر فريق العمل إلى تصوير الفيلم في جنوب أفريقيا، بعدما تعذر حصول المشاركين على تأشيرات لدخول سويسرا، ما فرض تحديات لوجستية كبيرة على عملية الإنتاج، قبل أن يتمكن صناع العمل من تقديم رواية بصرية غير تقليدية عن الحياة في غزة.

وحقق الوثائقي صدى نقديًا لافتًا، بعد فوزه بجوائز في عدد من المهرجانات الدولية والمحلية، بينها مهرجانات فينيسيا وتبليسي وسولوثورن السويسري لعام 2026، ما يعزز حضوره في المنافسة الدولية على جوائز الأوسكار.