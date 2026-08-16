فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. الإفراج عن 35 أسيرًا من سجون الاحتلال

الأهلي يرفض 3 عروض أوروبية لضم الحارس المصري شوبير

من بقي حيًّا.. سويسرا تختار غزة لتمثيلها في سباق أوسكار 2027

شباب رفح يودّع نجومه ويُسدل الستار على جهازه الفني

هآرتس: حرب غزة هي الأكثر كلفة على "إسرائيل"

جدارية تخلّد احتفالية ذكرى احتفالية في كأس العالم 2026

شهيد وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

طريقة غير معتادة لبداية منافسات الليغا الإسبانية.. والسبب يتجاوز كرة القدم؟

علي جودة.. مسن اختفى خلال النزوح وعائلته تنتظر مصيره

"حنتش" يحذر من مخاطر نقل صلاحيات إنفاذ قانون مستوطنات الضفة لشرطة الاحتلال

من بقي حيًّا.. سويسرا تختار غزة لتمثيلها في سباق أوسكار 2027

16 اغسطس 2026 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
...
يقدم الفيلم معالجة سينمائية تجريدية للواقع في غزة

اختارت سويسرا الفيلم الوثائقي "من بقي حيًّا" للمخرج نيكولا واديموف، لتمثيلها في المنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2027، ضمن فئة أفضل فيلم دولي، في خطوة تسلط الضوء على التجربة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

والفيلم إنتاج مشترك بين سويسرا وفرنسا وفلسطين وبريطانيا، ويقدم معالجة سينمائية تجريدية للواقع في غزة، من خلال خريطة سوداء للقطاع تتقاطع معها شهادات تسعة فلسطينيين غادروا غزة، يروون تجاربهم مع القصف والنزوح والفقد، وما خلفته الحرب من آثار إنسانية ونفسية عميقة.

واضطر فريق العمل إلى تصوير الفيلم في جنوب أفريقيا، بعدما تعذر حصول المشاركين على تأشيرات لدخول سويسرا، ما فرض تحديات لوجستية كبيرة على عملية الإنتاج، قبل أن يتمكن صناع العمل من تقديم رواية بصرية غير تقليدية عن الحياة في غزة.

وحقق الوثائقي صدى نقديًا لافتًا، بعد فوزه بجوائز في عدد من المهرجانات الدولية والمحلية، بينها مهرجانات فينيسيا وتبليسي وسولوثورن السويسري لعام 2026، ما يعزز حضوره في المنافسة الدولية على جوائز الأوسكار.

#غزة #سويسرا #أوسكار #لمن بقي حيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة