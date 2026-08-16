شباب رفح يودّع نجومه ويُسدل الستار على جهازه الفني

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كرّم مجلس إدارة نادي شباب رفح الرياضي، عدداً من لاعبي الفريق السابقين الذين اعتزلوا كرة القدم، تقديراً لمسيرتهم وما قدموه للنادي خلال السنوات الماضية.

وجرى التكريم بحضور أعضاء مجلس الإدارة، المهندس عبد الفتاح عزام والأستاذ نضال بربخ، إلى جانب عدد من كوادر النادي وأعضاء لجنة القدامى.

وقدم مجلس الإدارة دروعاً تكريمية ومبالغ مالية للاعبين المعتزلين، وهم: (رأفت القن، حمادة الرخاوي، محمد أبو دان، سعيد السباخي، أحمد الشاعر، باسل الصباحين، وعماد السماعنة).

وأشاد مجلس إدارة شباب رفح بما قدمه اللاعبون خلال الفترة التي قضوها داخل أسوار النادي، مؤكداً تقديره لعطائهم وإسهاماتهم في مسيرة الفريق.

وفي سياق منفصل، أعلن مجلس إدارة نادي شباب رفح قبول استقالة الجهاز الفني والإداري للفريق الأول، بقيادة المدير الفني عبد الله سلامة.

وضم الجهاز المستقيل كلاً من سعيد السباخي مدرباً عاماً، وطلعت النمس مدرباً لحراس المرمى، وبسام الأخرس مديراً للكرة، وسعيد قشطة مديراً للعهدة، ومحمد الأخرس معالجاً للفريق.

ووجّه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لأعضاء الجهاز الفني والإداري، مثمناً جهودهم وما قدموه مع الفريق الأول، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ومتمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين