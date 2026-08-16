طريقة غير معتادة لبداية منافسات الليغا الإسبانية.. والسبب يتجاوز كرة القدم؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

بدأت منافسات الدوري الإسباني موسم 2026-2027 بطريقة غير معتادة، بعدما جرى توزيع مباريات الجولة الأولى على فترة زمنية تمتد من 15 إلى 27 أغسطس، مع إقامة مواجهات في أيام مختلفة من الأسبوع.

ولم تُجمع مباريات الأندية الكبرى في بداية الجولة، إذ يخوض أتلتيكو مدريد مباراته يوم 19 أغسطس، بينما يلتقي ريال مدريد ريال سوسيداد يوم 26 أغسطس، ويبدأ برشلونة مشواره أمام أتلتيك بيلباو يوم 27 أغسطس.

ويعود هذا الشكل من الجدولة إلى طبيعة توزيع المباريات ومواعيد البث التلفزيوني، حيث تُقسّم مواجهات الجولة على أيام وأوقات مختلفة بما يتناسب مع برمجة النقل التلفزيوني وحقوق البث.

ولم يعد تنظيم جولة في الليغا مرتبطًا بالجانب الرياضي فقط، بل أصبحت حقوق النقل، مواعيد المشاهدة والعوامل التجارية جزءًا أساسيًا من طريقة تحديد مواعيد المباريات، مع إمكانية تعديل بعض التوقيتات وفقًا للجدولة النهائية.

المصدر / فلسطين أون لاين