حماس تبحث مع المخابرات المصرية تطورات غزة والضفة

التقت قيادة حركة حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، الأحد، وزير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، في مقر قيادة الجهاز، وذلك في مستهل زيارة رسمية للوفد إلى جمهورية مصر العربية.

وقالت حماس في بيان صحفي إن اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، والتنكر لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب إعلان الاحتلال رفضه لخارطة الطريق.

وأضافت أن وفد الحركة قدم للجانب المصري شرحاً حول التطورات في الضفة الغربية والقدس، والأوضاع داخل سجون الاحتلال، معتبراً أن السياسات الإسرائيلية تمثل "نهجاً تدميرياً خطيراً" يستوجب تحركاً إقليمياً ودولياً لوقفه.

وضم وفد حماس، إلى جانب الحية، رئيس مجلس الشورى محمد درويش، ورئيس الحركة في إقليم الخارج خالد مشعل، ورئيس الحركة في الضفة زاهر جبارين، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، وعضو القيادة السياسية للحركة غازي حمد.

وتأتي زيارة وفد حماس إلى القاهرة في ظل استمرار التوترات الميدانية والسياسية المرتبطة بقطاع غزة والضفة الغربية، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لدفع مسار تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف الحرب وخطة ما بعد الحرب في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين