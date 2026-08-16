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شهيد وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

16 اغسطس 2026 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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جانب من قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أرشيف)

استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين، بينهم إصابة خطيرة، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي واستهداف خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وانتشلت طواقم الإنقاذ، الأحد، جثمان الطفل سهيل مسعود رباع شلوف، الذي استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس.

وفي خان يونس، استهدفت قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل بوابة جامعة الأقصى، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما وصل إلى مستشفى ناصر خمس إصابات جراء استهداف خيمة للنازحين في المدينة، بينها إصابة وُصفت بالخطيرة.

كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال عقب استهداف خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية، بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما شهدت مدينة رفح عمليات نسف لمنازل ومبانٍ سكنية، إلى جانب إطلاق نار وقصف مدفعي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم ثلاثة من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي رفح.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسط استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل، بما يفاقم معاناة المدنيين والنازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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