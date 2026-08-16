شهيدان وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

استشهد المواطن طارق الراعي، الأحد، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأدى القصف إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة، في ظل استمرار استهداف خيام النازحين وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ جثمان الطفل سهيل مسعود رباع شلوف، الذي استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوبي خان يونس.

كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال عقب استهداف خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية، بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بينما شهدت مدينة رفح عمليات نسف لمنازل ومبانٍ سكنية، إلى جانب إطلاق نار وقصف مدفعي.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم ثلاثة من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي رفح.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل، بما يفاقم معاناة المدنيين والنازحين في مختلف مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين