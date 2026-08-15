صافرات استهجان ضد لاعب تشلسي .. ما السبب ؟

تعرض الأرجنتيني إنزو فرنانديز لصافرات استهجان من جانب بعض جماهير تشيلسي، خلال ظهوره في المباراة الودية أمام ريال سوسيداد، في ظل الجدل المتواصل حول مستقبله مع الفريق.

وجاءت صافرات الاستهجان على خلفية التقارير التي ربطت اللاعب بالرحيل عن "البلوز"، مع اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان تشيلسي قد حدد مهلة لتقديم عرض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني، لكن مانشستر سيتي لم يتقدم بعرض رسمي في الموعد المحدد، لتتجه المؤشرات نحو استمرار فرنانديز مع الفريق.

وشارك فرنانديز في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز تشيلسي على ريال سوسيداد 3-1.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: