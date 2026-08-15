إصابة 5 مواطنين في هجوم للمستعمرين على قرية أم الخير

أصيبت سيدتان وشابان وطفل، اليوم السبت، برضوض وكدمات في هجوم للمستعمرين على المواطنين قرية أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن سيدتين وشابين وطفل، أصيبوا برضوض في هجوم لمستعمرين على قرية أم الخير.

وأطلق مستعمرون مواشيهم في محيط وساحات مسكن عائلة سالم محمد الهذالين ما أدى إلى تخريب ممتلكاتهم ومزروعاتهم.

كما هاجم مستعمرون مركبة المواطن عماد حوشية الذي يقطن في قرية المركز بمسافر يطا أثناء عبوره طريق الزويدين متوجها لمسكنه ورشقوه بالحجارة، ولم يبلغ عن اصابات.

وفي واد الرخيم جنوب يطا، هاجم مستعمرون منزل المواطن يوسف شناران وعاثوا خرابا بممتلكاته.

وفي خلة الحمص جنوب يطا، أطلق مستعمرون بحماية جنود الاحتلال مواشيهم في محيط مساكن المواطنين ومنعوهم الخروج من بيوتهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: