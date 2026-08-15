أردوغان: حماس تفي بالتزاماتها و"إسرائيل" تواصل الإبادة الجماعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حركة حماس تفي بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تواصل "إسرائيل" الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف أردوغان أنه "لا يمكن لتركيا أن تترك غزة وحدها وسنفعل كل ما يلزم لدعمها"، مشيرا إلى أن حماس تفي بالتزاماتها بصدق، بينما تواصل "إسرائيل" الحرب.

وتابع في لقاء خاص ضمن برنامج "المقابلة" على قناة الجزيرة، إن انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع المشترك، التي وقعتها بلاده مؤخرا مع السعودية وباكستان، ممكن، وأكد أن تركيا لن تترك سوريا وغزة لوحدهما، مشددا على أهمية فتح مضيق هرمز.

وأوضح أن اتفاقية مكة تتيح انضمام دول أخرى مستقبلا، قائلا إن مشاركة مصر فيها أمر ممكن، هذه الاتفاقية تنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لاعتداء خارجي، مؤكدا أنها بعثت برسالة مهمة إلى العالم.

وتحدث الرئيس التركي في اللقاء الخاص مع الجزيرة عن ملفات إقليمية عدة، بينها التوترات في مضيق هرمز وسوريا وغزة ولبنان.

وشدد الرئيس التركي على أن سوريا لن تكون وحدها، وأن بلاده ستعمل كل ما في وسعها لدعم استقرارها، قائلا إنه سيزورها خلال الفترة المقبلة.

وأكمل أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار، مؤكدا أن أنقرة ستواصل تعزيز علاقاتها مع الأكراد والحفاظ على حقوقهم في مختلف دول المنطقة.

وفيما يخص الشأن اللبناني، أوضح الرئيس التركي أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يشكل مصدر قلق كبير لتركيا.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: