انتشال جثامين 38 شخصا على الأقل إثر زلزال إندونيسيا

قال رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 38 شخصا على الأقل، من مناطق تعرضت لأضرار بالغة جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات، اليوم السبت، منطقة فلوريس في إندونيسيا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع على بعد 68 كيلومترا شمال غربي منطقة فلوريس شرقي البلاد.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وعقب الزلزال، سُجلت في المنطقة نفسها هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 5.6 و6.1 درجات، فيما صدرت تحذيرات من مخاطر حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

وتعرض 54 منزلا لأضرار بالغة، و9 منازل لأضرار متوسطة، و11 منزلا لأضرار طفيفة، فيما أصبحت بعض المباني الحكومية غير صالحة للاستخدام عقب الزلزال.

وقال رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 38 شخصا على الأقل، معظمها من 3 مناطق تعرضت لأضرار بالغة، وهي سيكا ومانغاراي ومانغاراي الشرقية.

وأضاف سوهاريانتو أن نحو 2000 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة ناغيكيو، مشيرا إلى تخصيص 3 مروحيات وسفينة إنقاذ لتقديم الدعم اللوجستي والمساندة في عمليات الاستجابة الطارئة.

كما قال قائد شرطة إقليم نوسا تنغارا الشرقية، رودي دارموكو، إن الزلزال تسبب في أضرار جسيمة وانهيار مبانٍ.

ولفت إلى أن انقطاع الكهرباء في المدن والقرى أعاق تدفق المعلومات وصعّب أعمال البحث والإنقاذ.

المصدر / جاكرتا/ فلسطين أون لاين: