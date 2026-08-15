الدفاع المدني ينتشل رفات 12 شهيدًا بمدينة غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني انتشال رفات 12 شهيدًا من أسفل ركام منزل دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوبي مينة غزة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني بمدينة غزة عبد الله مجدلاوي، في تصريح، اليوم السبت، أن الدفاع المدني انتشل رفات 12 شهيدًا من منزل لعائلة البطنيجي بمنطقة عسقولة في حي الزيتون.

وأفاد بأن الدفاع المدني باشر العمل على انتشال جثامين شهداء منزل عائلة المغربي بمنطقة عسقولة بعد الانتهاء من منزل عائلة البطنيجي.

وكانت طواقم الدفاع المدني كثفت مؤخرًا عمليات انتشال جثامين ورفات الشهداء العالقة تحت الأنقاض كان أبرزها انتشال 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة أوائل أغسطس الجاري بعدما ارتقوا بقصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وتندرج هذه العمليات ضمن المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين الفلسطينيين، التي أطلقها الدفاع المدني في 19 يوليو/ تموز الماضي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بواقع 500 ساعة عمل، وانتُشل خلالها 333 جثمانا ورفاتا من أصل 559 مفقودا تحت أنقاض 54 منزلا ومبنى، فيما حال ضعف الإمكانات دون الوصول إلى نحو 226 جثمانا ما زالت تحت الركام.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد المفقودين الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة بلغ نحو 9 آلاف و500 مفقود، بينهم من لا تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وآخرون ما زال مصيرهم مجهولا.

وتستخدم طواقم الدفاع المدني معدات بدائية في انتشال جثامين الشهداء العالقة من تحت أنقاض المباني المدمرة؛ جراء منع "إسرائيل" إدخال الآليات والمعدات اللازمة لانتشالهم.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: