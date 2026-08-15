قطر تدين تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية

أدانت قطر تصاعد هجمات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين، وعدته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتداداً للجرائم بحق شعبنا.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجرائم الوحشية تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستعمرين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال.

ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية لشعبنا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وجددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة لشعبنا، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

المصدر / الدوحة/ فلسطين أون لاين: