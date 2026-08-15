نعيم: خطة "كاتس" خطوة كبيرة نحو الضم الفعلي للضفة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. باسم نعيم إن خطة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات "إنفاذ القانون في الضفة إلى الشرطة بدل الجيش" خطوة إضافية وكبيرة نحو الضم الفعلي.

وأضاف نعيم، عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم السبت، أن قرار "كاتس" يعني أنه يدفع "إسرائيل" خطوة إضافية وكبيرة نحو الضم الفعلي، "ليس بحكم الأمر الواقع، ولكن قانونيا كذلك".

وتابع: "كلهم يحاولون ضمان مقاعدهم في الكنيست على حساب حقوق شعبنا" محذرًا من أن "التطورات خطيرة ويجب التحرك فورًا".

يذكر أن خطة كاتس لاقت رفضا وإدانات فلسطينية واسعة، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار الضم الفعلي للضفة، ودعوات إلى تحرك عربي ودولي عاجل لوقفها.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: