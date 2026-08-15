دون القدس وغزة حاليا .. انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية 2026

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انطلاق مرحلة التسجيل الميداني للناخبين في محافظات الضفة الغربية في الانتخابات التشريعية 2026، مشيرة إلى أن التسجيل غير مطلوب من سكان القدس وقطاع غزة بالمرحلة الحالية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، اليوم السبت، أن التسجيل سيكون وفق جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026، على أن تستمر حتى 19 أغسطس/ آب الجاري، من خلال 467 مركز تسجيل موزعة في الهيئات المحلية والمخيمات.

ودعت المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى المبادرة بالتسجيل، سواء إلكترونيا عبر موقعها الرسمي أو من خلال التوجه إلى أي من مراكز التسجيل المنتشرة في المدن والقرى والمخيمات في محافظات الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالمواطنين المقدسيين، أوضحت اللجنة أن التسجيل غير مطلوب من حملة الهوية المقدسية، موضحة أنها ستعلن لاحقًا عن الآلية الخاصة بتمكينهم من الترشح والاقتراع.

أما المقدسيون المقيمون في الضفة الغربية، فيمكنهم التسجيل في أقرب مكتب دائرة انتخابية خلال فترة التسجيل الميداني، بعد إبراز ما يثبت مكان إقامتهم، بحسب البيان.

وأكدت اللجنة أن حق سكان قطاع غزة في المشاركة في الانتخابات التشريعية محفوظ، موضحة أن التسجيل خلال المرحلة الحالية غير مطلوب منهم، وأن إجراءات مشاركتهم ستعلن في وقت لاحق وفقا للترتيبات المعتمدة.

أما المواطنون من سكان قطاع غزة المقيمون في محافظات الضفة الغربية والراغبون في التسجيل، فيمكنهم التوجه إلى أقرب مكتب دائرة انتخابية وإبراز ما يثبت مكان إقامتهم لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.

كما دعت اللجنة المواطنين المسجلين في سجل الناخبين بموجب جواز سفر أجنبي قبل عام 2021 إلى مراجعة أقرب مكتب للجنة الانتخابات المركزية قبل انتهاء مرحلة التسجيل في 19 آب، لتحديث بياناتهم بما يضمن حقهم في الترشح والاقتراع.

وأوضحت أن خدمة نقل مركز الاقتراع متاحة طوال فترة التسجيل الميداني، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تسجيل مصطحبين ما يثبت مكان الإقامة، لاستكمال إجراءات نقل مركز الاقتراع.

وأشارت اللجنة إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يمكنهم التسجيل في سجل الناخبين من خلال الوكيل القانوني او بالإنابة من خلال الأقارب.

ودعا الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، خلال زيارته مركز تسجيل الناخبين في مخيم قلنديا شمال القدس، المواطنين غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل وعدم تأجيل هذه الخطوة إلى الأيام الأخيرة، والاستفادة من الفترة القانونية المتاحة حتى 19 آب.

وأكد أن التسجيل هو البوابة الأساسية لممارسة الحق الديمقراطي، سواء بالاقتراع أو الترشح، وأن اللجنة لن تتمكن من تمديد فترة التسجيل أو إعادة فتحها بعد انتهاء المدة القانونية.

وأضاف طعم الله أن عدد المسجلين في الوقت الحالي في سجل الناخبين بالضفة الغربية تجاوز 1.6 مليون ناخب وناخبة، بما يمثل نحو 86.5% من أصحاب حق التسجيل، معربا عن أمله بارتفاع هذه النسبة خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أبناء المخيمات الفلسطينية، باعتبارهم جزءا أصيلا من العملية الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة وفرت مراكز تسجيل في جميع المدن والقرى والمخيمات لتسهيل وصول المواطنين إليها.

ودعا طعم الله إلى استثمار هذه المرحلة للتأكيد على التمسك بالحق الدستوري والديمقراطي في المشاركة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: