شهيد برصاص الاحتلال وقصف مدفعي مكثف على خان يونس

استشهد مواطن، مساء السبت، بإطلاق نار إسرائيلي صوب مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن محمد بشير يوسف أبو عرمانة من سكان دير البلح.

وبحسب مصادر محلية فإن الشهيد أبو عرمانة ارتقى إثر إطلاق نار من آليات الاحتلال وطائراته المسيّرة (كواد كابتر) صوب مخيمي البريج والنصيرات.

وذكرت أن أبو عرمانة أصيب بطلق ناري طائش أثناء سيره في مخيم النصيرات.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال بقذائفها تجمعات مكتظة بالسكان وسط المدينة المدمرة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين ونزوح السكان.

وكان أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، أصيبوا اليوم السبت، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل عمليات نسف المنازل والمنشآت السكنية، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاث إصابات، إحداها حرجة، وصلت مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، عقب استهداف طائرة مُسيرة إسرائيلية بصاروخ مواطنا كان يستقل دراجة نارية على مقربة من مدخل المستشفى.

وكانت طفلة فلسطينية، أصيبت برصاص قوات الاحتلال في منطقة عسقولة جنوبي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما حي الزيتون، كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل والمنشآت السكنية في حي التفاح شمال شرقي المدينة.

كما أطلقت آلياتها العسكرية نيرانًا مكثفة باتجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نسفت عددًا من المنازل والبنايات السكنية في مدينة رفح.

وفي خان يونس، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية، بالتزامن مع إطلاق نار استهدف المناطق الجنوبية الغربية من المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج، مستهدفة منازل وخيام المواطنين.

وتوصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة؛ والتي وُقعت يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

وترتكب "إسرائيل" الخروقات في قطاع غزة، خلافًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/ يوليو 2026، حول التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين