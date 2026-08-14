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لاعب كرة قدم يترك شارة القيادة ويرتدى القفاز لإنقاذ الضحايا

14 اغسطس 2026 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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والمر باتشيكو

في موقف إنساني لافت، قرر والمر باتشيكو قائد فريق ديبورتيفو بيريرا الكولومبي، تجاوز دوره داخل المستطيل الأخضر، والمشاركة بنفسه في جهود مساعدة المتضررين من الزلزال المدمر.

ولم يكتفِ باتشيكو بمتابعة أخبار الكارثة، بل بادر إلى تنظيم نقطة لجمع المساعدات، قبل أن يقوم بتحميل سيارته بالمؤن والتوجه بها إلى المناطق المتضررة، من أجل تقديم الدعم للمتضررين.

لكن مبادرته لم تتوقف عند ذلك، إذ وصل قائد بيريرا إلى موقع الكارثة، وارتدى قفازات الحماية، وشارك بنفسه في إزالة الأنقاض والمساعدة في البحث عن أشخاص عالقين.

موقف يعكس أن شارة القيادة لا تقتصر على كرة القدم، وأن القائد الحقيقي يظهر أيضًا عندما يحتاج إليه الناس خارج الملعب.

 

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#كرة القدم #والمر باتشيكو

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