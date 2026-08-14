اعتماد الحجز الإلكتروني المسبق لمواعيد جوازات السفر "البيومتري"

أعلنت السفارة الفلسطينية لدى جمهورية مصر العربية، اعتماد آلية إلكترونية جديدة لحجز مواعيد التقدم لمعاملات جوازات السفر البيومترية، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتنظيم استقبال طلبات الجوازات، لتقليل الازدحام، والحفاظ على وقت المراجعين، وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء.

وأوضحت السفارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن المطلوب من الراغبين في إنجاز معاملات جوازات السفر البيومترية، سواء "إصدار لأول مرة، أو تجديد، أو بدل فاقد، أو بدل تالف"، التسجيل إلكترونيا مسبقا عبر الرابط المخصص لحجز المواعيد، مع استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق بصورة واضحة وصحيحة بشكل إلزامي.

وقالت: يتوجب على مقدم الطلب أثناء تسجيل بياناته الانتظار لحين ظهور رسالة "تم إرسال واستلام الطلب"، ومتابعة البريد الإلكتروني الخاص بالحساب، وسيباشر القسم المختص، بعد التأكد من استكمال الطلب، بإرسال الموعد الخاص به ليتوجه شخصيا إلى مقر السفارة في القاهرة في الموعد المحدد، وكذلك المواعيد الخاصة بالطلبات المتعلقة بالمرافقين معه (زوجة، ابن، ابنة)، لاستكمال الإجراءات.

وأكدت السفارة ضرورة أن يلتزم صاحب المعاملة بالتعليمات والحضور شخصيا مصطحبا جميع الوثائق الأصلية، وتشمل جواز السفر أو وثيقة السفر التي تم الدخول بها عن طريق معبر رفح، والهوية الفلسطينية، بحسب نوع المعاملة.

وذكرت أن رسوم إصدار أو تجديد جوازات السفر البيومتري العادي تبلغ 1950 جنيها مصريا، ويتم تسديد الرسوم عبر البطاقات البنكية (Visa) أو نقدا داخل السفارة، علما بأنه لا يتم قبول السداد عبر أي تطبيقات أو محافظ إلكترونية.

وشددت على ضرورة تسجيل طلبات المرافقين (الزوجة، الابن، الابنة) بشكل منفصل من خلال حساب واحد، لضمان تحديد مواعيد متتالية للأسرة الواحدة.

ولفتت إلى أنه يجوز لولي الأمر التقدم نيابة عن الأبناء الذين تقل أعمارهم عن (16 عاما)، مع إحضار الوثائق المطلوبة الأصلية الخاصة بهم، سواء جوازات السفر أو وثائق تم الدخول بها عن طريق معبر رفح أو الجواز المضاف عليه الأطفال، إضافة إلى صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس (5×7).

وقالت: فيما يتعلق بمعاملات إصدار جواز سفر لأول مرة لمواليد ما بعد عام 2007 ممن يحملون شهادة ميلاد فلسطينية، يتوجب إحضار صورة عن شهادة الميلاد، وصورة عن عقد زواج الوالدين، وصورة عن هويتي الوالدين أو صور جوازات سفرهم، وذلك لاستكمال إجراءات تفعيل أرقام الهويات لدى دائرة الأحوال المدنية في رام الله، وتتولى السفارة متابعة هذه الإجراءات وإبلاغ المواطن بأي مستجدات، تمهيدًا للبدء بمعاملة إصدار الجواز بعد نحو أسبوعين من تاريخ استكمالها.

وأضافت: بالنسبة لمعاملات موظفي القطاع الحكومي والأجهزة المختلفة: يتوجب على طالب الخدمة التواصل مع جهة العمل الخاصة به من أجل فتح سجله الخاص لديهم، لإمكانية تقديم الخدمة قبيل التقدم بالطلب لدى السفارة.

وفي حال رغبة المواطن في تسجيل المهنة، يتوجب عليه إحضار ما يثبت ذلك، سواء بطاقة النقابة - خطاب من جهة العمل لكل المهن - إجازة مزاولة المهنة للأطباء والمهندسين، وفي حال تواجد الأطفال ما دون 18 عاما في مصر بدون تواجد أحد الوالدين معهم، يتطلب الأمر أن يستصدر الأب موافقة على إصدار جوازات سفر من خلال المحكمة الشرعية في قطاع غزة أو من أي سفارة لدولة فلسطين حيث يتواجد لموافقته على إصدار جواز سفر للطفل، وكذلك توكيل شخص بتقديم المعاملة لهم.

وأشارت السفارة إلى أنه في حال كان والد الأطفال متوفيا، يتوجب إرفاق حجة الولاية والوصاية في الطلب من قبل المرافق الوصي على الطفل، وفي معاملات بدل التالف يجب تسليم جواز السفر التالف عند التقدم بالطلب، أما فيما يتعلق بمعاملات بدل فاقد، فيتوجب على صاحب المعاملة استخراج مذكرة فقد من قسم الشرطة ونشر إعلان فقد في إحدى الصحف الرسمية المطبوعة وإحضار صورة عن الإعلان، ومن ثم استكمال تقديم الوثائق المطلوبة لدى السفارة، على أن تتم مراجعتها بعد شهر لاستكمال إجراءات إصدار الجواز.

ونوهت إلى أنه يمكن للمواطنين متابعة وصول جوازات السفر بصورة دورية عبر الرابط التالي: https://palembeg.ps/passport.

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعلنة، لما لذلك من أثر في تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل، وضرورة متابعة الصفحة الرسمية للسفارة على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات جديدة تتعلق بالخدمات القنصلية، مشيرة إلى أنه في حال تخلف صاحب المعاملة عن موعده سيتوجب عليه انتظار موعد جديد.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: