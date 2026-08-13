حماس تحذر: دعاية إسرائيلية لتبرير الخروقات

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن خرق الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار وعودتها إلى نشاطها العسكري، تندرج في إطار الدعاية الإسرائيلية الهادفة إلى تبرير خروقات الاحتلال للاتفاق والتحريض على الحركة.

وجدد قاسم، في تصريحات صحفية، الخميس، التأكيد على التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، داعياً جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف خروقاته.

وشدد على أن محاولات الاحتلال توظيف هذه المزاعم لتبرير انتهاكاته لن تغيّر من موقف الحركة المتمسك بالاتفاق ومسار التهدئة.

المصدر / فلسطين أون لاين