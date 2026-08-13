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جريمة غادرة.. حماس تدين اغتيال أبو كميل

13 اغسطس 2026 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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من وداع الشهيد أبو كميل

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال مدير الشرطة المدنية في محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبته، معتبرةً العملية جريمة وحشية غادرة تضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الخميس، إن اغتيال أبو كميل يمثل إمعاناً في الجرائم الإسرائيلية ومحاولة لبث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع، مؤكدةً أن استهداف جهاز الشرطة المدنية يأتي في سياق سياسات تهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية وإدخال غزة في حالة من الفوضى.

وأضافت حماس أن هذه الجريمة، إلى جانب الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، تمثل استمراراً لسياسة الاحتلال الرامية إلى مواصلة الحرب، معتبرةً أن استهداف المسؤولين عن حفظ الأمن المدني يرقى إلى جريمة حرب.

ودعت الحركة الوسطاء، ولا سيما الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة حكومة الاحتلال، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل وفوري.

وشددت حماس على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن وقف الخروقات الإسرائيلية وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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