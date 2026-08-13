الجبهة الشعبية: واشنطن وملادينوف شريكان في جريمة غزة

حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإدارة الأمريكية والمبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف المسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وما يرافقه من قصف واغتيالات واستهداف للمدنيين، إلى جانب الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الجبهة، في بيان الخميس، إن استمرار الدعم السياسي والعسكري للاحتلال وتوفير الغطاء الدولي لاعتداءاته، إلى جانب الانحياز له والتغطية على جرائمه، يجعل الإدارة الأمريكية وملادينوف شركاء في هذه الجرائم وفي استمرار سفك الدم الفلسطيني.

وطالبت بوقف ما وصفته بالانحياز الأمريكي، وتحمل المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعيةً ملادينوف إلى الخروج من دائرة الصمت والمواقف الملتبسة، والإقرار بوضوح بأن الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو غير معنيين بتنفيذ الاتفاقات ويواصلان تقويض جهود التهدئة.

وأكدت الجبهة أن الاحتلال يستثمر، وفق تقديرها، دماء الفلسطينيين في خدمة دعايته الانتخابية وحساباته السياسية، مشددةً على أن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية يستوجب موقفاً حاسماً وفورياً.

وأضافت أن الاختبار الحقيقي والواجب المباشر لمجلس السلام والجهات الضامنة للاتفاق يتمثل في لجم الاحتلال وإلزامه بتنفيذ الاتفاقات ووقف خروقاته الميدانية، وليس الاكتفاء بتسجيل الانتهاكات أو إصدار مواقف شكلية.

ودعت الجبهة إلى تحرك فوري وفاعل لوقف ما وصفته بـ"التغول الإسرائيلي" ولجم العدوان، وفرض الالتزام الكامل بالاتفاقات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين