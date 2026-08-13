نداء استغاثة.. خيام متهالكة وشتاء قاسٍ يهدد النازحين

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والوسطاء ومجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة والاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل ووقف المعاناة الإنسانية اليومية التي يعيشها سكان القطاع.

ودعت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس، في غزة، إلى تحرك عاجل لتعزيز الاستجابة الإنسانية، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.





وطالبت بتوفير حلول شتوية عاجلة، تشمل استبدال الخيام المتهالكة وتأمين مأوى ملائم للنازحين، بما يضمن الحد الأدنى من الحماية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

كما دعت الوزارة إلى توفير التمويل اللازم للبرامج الإنسانية التي تنفذها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية، محذرة من أن العديد من هذه البرامج باتت مهددة بالتوقف أو تقليص خدماتها نتيجة العجز الحاد في التمويل.

وأكدت أن استمرار الأزمة الإنسانية يتطلب استجابة دولية عاجلة، وتوفير الموارد اللازمة لضمان استمرار الخدمات الأساسية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين