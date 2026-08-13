فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرط غريب في صفقة انتقال لاعب إنتر ميلان للاتسيو!

شهيد ومصابون في خروقات الاحتلال

التربية تعلن جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة "الدورة الثانية"

انتشلها من تحت الركام.. نوح يعود إلى سلام التي حماها حضن خالها الشهيد

انتهاكات خطيرة.. ماذا يحدث داخل المسجد الأقصى؟

حين يقول نتنياهو «لا» لترامب

تجميد الحسابات وغياب السيولة.. هل نعيش مرحلة "الإعدام المالي" الشامل؟

تصعيد خطير.. المستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية في الضفة

"حماس" تحذر من تسارع الاستيطان بالضفة وتدعو لمواجهته

الصحة: شهيد و7 إصابات بغزة في آخر 24 ساعة

نداء استغاثة.. خيام متهالكة وشتاء قاسٍ يهدد النازحين

13 اغسطس 2026 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
...
دعت الوزارة إلى تحرك عاجل لتعزيز الاستجابة الإنسانية

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والوسطاء ومجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة والاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل ووقف المعاناة الإنسانية اليومية التي يعيشها سكان القطاع.

ودعت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس، في غزة، إلى تحرك عاجل لتعزيز الاستجابة الإنسانية، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

خيام 3.jpg-b10e28ed-2006-4154-bd71-0c3629a9550c.jpg
 

وطالبت بتوفير حلول شتوية عاجلة، تشمل استبدال الخيام المتهالكة وتأمين مأوى ملائم للنازحين، بما يضمن الحد الأدنى من الحماية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

كما دعت الوزارة إلى توفير التمويل اللازم للبرامج الإنسانية التي تنفذها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية، محذرة من أن العديد من هذه البرامج باتت مهددة بالتوقف أو تقليص خدماتها نتيجة العجز الحاد في التمويل.

وأكدت أن استمرار الأزمة الإنسانية يتطلب استجابة دولية عاجلة، وتوفير الموارد اللازمة لضمان استمرار الخدمات الأساسية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #نداء استغاثة #التنمية الاجتماعية بغزة #نازحو غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة