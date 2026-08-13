فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرط غريب في صفقة انتقال لاعب إنتر ميلان للاتسيو!

شهيد ومصابون في خروقات الاحتلال

التربية تعلن جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة "الدورة الثانية"

انتشلها من تحت الركام.. نوح يعود إلى سلام التي حماها حضن خالها الشهيد

انتهاكات خطيرة.. ماذا يحدث داخل المسجد الأقصى؟

حين يقول نتنياهو «لا» لترامب

تجميد الحسابات وغياب السيولة.. هل نعيش مرحلة "الإعدام المالي" الشامل؟

تصعيد خطير.. المستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية في الضفة

"حماس" تحذر من تسارع الاستيطان بالضفة وتدعو لمواجهته

الصحة: شهيد و7 إصابات بغزة في آخر 24 ساعة

شرط غريب في صفقة انتقال لاعب إنتر ميلان للاتسيو!

13 اغسطس 2026 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
...
اللاعب دافيدي فراتيسي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود شرط غير معتاد في صفقة انتقال دافيدي فراتيسي، لاعب إنتر ميلان، إلى لاتسيو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الاتفاق يتضمن انتقال فراتيسي إلى لاتسيو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يحول الصفقة إلى شراء إلزامي في حال أنهى لاتسيو الموسم في المركز الثاني عشر أو أعلى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وبذلك، قد يرتبط مستقبل اللاعب بشكل مباشر بالنتائج التي يحققها لاتسيو خلال الموسم المقبل، إذ سيكون احتلال الفريق للمركز الثاني عشر أو أحد المراكز الأعلى كافيًا لتفعيل بند الشراء الإلزامي.

وتمنح هذه الصيغة الصفقة طابعًا استثنائيًا، بعدما أصبح ترتيب لاتسيو في نهاية الموسم أحد العوامل الحاسمة في تحديد مستقبل فراتيسي بشكل نهائي.

#الدوري الإيطالي #نادي إنتر ميلان #ميلان للاتسيو #دافيدي فراتيسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة