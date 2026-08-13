شرط غريب في صفقة انتقال لاعب إنتر ميلان للاتسيو!

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود شرط غير معتاد في صفقة انتقال دافيدي فراتيسي، لاعب إنتر ميلان، إلى لاتسيو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الاتفاق يتضمن انتقال فراتيسي إلى لاتسيو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يحول الصفقة إلى شراء إلزامي في حال أنهى لاتسيو الموسم في المركز الثاني عشر أو أعلى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وبذلك، قد يرتبط مستقبل اللاعب بشكل مباشر بالنتائج التي يحققها لاتسيو خلال الموسم المقبل، إذ سيكون احتلال الفريق للمركز الثاني عشر أو أحد المراكز الأعلى كافيًا لتفعيل بند الشراء الإلزامي.

وتمنح هذه الصيغة الصفقة طابعًا استثنائيًا، بعدما أصبح ترتيب لاتسيو في نهاية الموسم أحد العوامل الحاسمة في تحديد مستقبل فراتيسي بشكل نهائي.