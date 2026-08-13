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التربية تعلن جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة "الدورة الثانية"

13 اغسطس 2026 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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التربية تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية. "أرشيف"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، استكمال استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة "الدورة الثانية" للعام 2026، وجاهيًا وورقيًا داخل القاعات الامتحانية، بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان، جاهزية القاعات والكوادر اللازمة لعقد الامتحانات، مشيرةً إلى إصدار تكاليف إلكترونية للعاملين في القاعات الامتحانية، إلى جانب توفير مكافآت تقديرًا لجهودهم المبذولة ودورهم التربوي والوطني، وما يبذلونه من جهود استثنائية في هذه المرحلة الصعبة، بما يسهم في إنجاح استعادة عقد امتحان الثانوية العامة وجاهيًا وورقيًا، وضمان سيره وفق الأصول والتعليمات المعتمدة.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا أن امتحانات الدورة الثانية ستُعقد بصورة وجاهية ورقية داخل قاعات الامتحان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة التربية والتعليم #الثانوية العامة #الدورة الثانية

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