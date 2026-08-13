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"حماس" تحذر من تسارع الاستيطان بالضفة وتدعو لمواجهته

13 اغسطس 2026 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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حماس تحذر من مخططات الاحتلال لتهويد وضم الضفة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، من خطورة التسارع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، في ظل إعادة افتتاح مستوطنة "جانيم" المخلاة سابقًا قرب مدينة جنين، بمشاركة عدد من وزراء حكومة الاحتلال وقيادات المستوطنين.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لن تغيّر حقيقة ملكية الأرض وهويتها"، مشددة على أن مخططات الضم والاستيطان والتهجير "لن تمر مهما كلف ذلك من تضحيات".

وقالت إن "غطرسة الاحتلال" لن تنجح في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز صمودهم وتمسكهم بأرضهم، وتفعيل وسائل المقاومة والمواجهة في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت "حماس" على ضرورة توحيد الجهود الفصائلية والشعبية لإفشال مخططات التهويد والضم والتهجير، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والعمل على وقف التوسع الاستيطاني.

كما دعت إلى محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الضفة #الاستيطان

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