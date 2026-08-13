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الصحة: شهيد و7 إصابات بغزة في آخر 24 ساعة

13 اغسطس 2026 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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الصحة: شهيد و7 إصابات بغزة في آخر 24 ساعة "أرشيف"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول شهيد وإصابة 7 مواطنين إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأفادت الوزارة بأن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بلغت 1,260 شهيدًا، إضافة إلى 4,154 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 808 حالات.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73,389 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,266 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #العدوان الإسرائيلي #وزارة الصحة

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