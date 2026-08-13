انتهاكات خطيرة.. ماذا يحدث داخل المسجد الأقصى؟

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد منذ الساعة السادسة والنصف صباحًا، عبر باب المغاربة، بالتزامن مع عشية مطلع الشهر العبري، يتقدمهم الحاخام المتطرف ييهودا غليك.

وشهدت الاقتحامات انتهاكات متصاعدة طالت أرجاء واسعة من المسجد، إذ تمركز المستوطنون في المنطقة الشرقية، وأدوا صلوات وطقوسًا تلمودية، فيما انتشر آخرون عند سطح المصلى المرواني وساحة المصلى القبلي والأروقة الشمالية والغربية.

وأدخل المستوطنون بشكل علني أدوات وملابس خاصة بالطقوس التلمودية، حيث ظهر عدد منهم وهم يرتدون شال الصلاة "التاليت"، فيما وضع آخرون بساط الصلاة "المطاح" وأدوا ما يسمى "بركة الكهنة" بين أشجار الزيتون.

كما مارس المستوطنون طقوس "الانبطاح الجماعي" في باحات المسجد، وكرروا رفع العلم الإسرائيلي قبالة قبة الصخرة المشرفة، إلى جانب تنظيم حلقات رقص وغناء وتصفيق بصوت مرتفع، بالتزامن مع تلقيهم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وفي المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق الفلسطينيين، ونشرت عناصرها عند أبواب المسجد الأقصى، وعرقلت وصول المصلين، كما أوقفت مركبات ودراجات ودققت في هويات المواطنين، خاصة في منطقة باب الأسباط.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى، ومحاولات فرض وقائع جديدة داخله، بما يهدد بتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، في انتهاك واضح لحرمته ومكانته الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين