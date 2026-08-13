تصعيد خطير.. المستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية في الضفة

واصلت مليشيات المستوطنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة الهجمات ومحاولات الاستيلاء على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

وفي بيت لحم، سرق مستوطنون فجر اليوم الخميس، أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، وحطموا مركبة أخرى ومنظومة للطاقة الشمسية، عقب مهاجمتهم منزلًا ومزرعة لعائلة الجبارين في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا شرق المدينة.

وجاء الهجوم عقب احتجاز قوات الاحتلال أفراد العائلة واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي الخليل، شرع مستوطنون بإقامة بؤرة رعوية جديدة قرب خربة أدقيقة جنوب المحافظة، فيما وسعوا بؤرة استيطانية قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون بلدة قصرة جنوب شرق المدينة، وخربوا ممتلكات وقطعوا طرقًا وحاصروا منزلًا، فيما مزقوا المصاحف خلال اقتحامهم منزلًا وتخريب محتوياته في بلدة بيتا جنوبًا.

كما اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق نابلس بمركباتهم، في وقت أحضروا عائلاتهم للسكن في منزل عائلة الطوباسي بقرية جالود، بعد الاستيلاء عليه وطرد أصحابه إثر حصار استمر لأسابيع.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين في قرية البرج ببلدة دورا جنوبًا، ووادي خنيس غرب بلدة سعير شمال المحافظة.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون مساكن أبو فزاع شرق بلدة الطيبة، وأضرموا النيران في منطقة السهل التابعة لأراضي المزرعة الشرقية، المحاذية للشارع الرئيسي قرب بلدة سنجل شمال المدينة.

وفي الأغوار الشمالية، ضايق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، الرعاة الفلسطينيين في خربة الحديدية، فيما اقتحم آخرون خربة سمرة ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة.

وفي قلقيلية، ألقى مستوطنون الحجارة باتجاه مركبات المواطنين والشبان على مدخل بلدة كفر لاقف شرق المدينة.

أما في جنين، فاقتحم مستوطنون موقع مستوطنة "كاديم" المحاذي للحي الشرقي للمدينة، بحماية قوات الاحتلال، تمهيدًا لإعادة افتتاحها، كما رفعوا أعلام الاحتلال على طول الشارع الالتفافي شمالي جنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع حماية ومساندة من قوات الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، تشمل الهجمات على المواطنين والممتلكات، وإحراق الأراضي والمنازل، وقطع الطرق، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين