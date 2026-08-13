باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويتوج بطلا للسوبر الأوروبي

تُوّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز على أستون فيلا الإنكليزي بنتيجة 2 / 1 مساء الأربعاء على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا.

وسجّل الجورجي كفيشا كفاراتسيخيليا هدف تقدّم سان جيرمان في الدقيقة 20، ثم تعادل برايان مادغو لأستون فيلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأعاد الفرنسي الدولي ديزيري دوي التقدّم لباريس من جديد في الدقيقة 61.

ويُعدّ هذا اللقب هو الثاني على التوالي في السوبر الأوروبي بالنسبة لسان جيرمان، بعدما فاز بنسخة العام الماضي على حساب توتنهام الإنكليزي.

وعادل باريس سان جيرمان إنجاز ريال مدريد الإسباني، الذي كان النادي الوحيد الذي حقق لقبين متتاليين في السوبر الأوروبي، وذلك في عامي 2016 و2017.

كما يُعدّ هذا اللقب هو الخامس قاريا للنادي الفرنسي، بعدما حقق لقبا من قبل في السوبر الأوروبي، ولقبين بدوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس الكؤوس الأوروبية.

وجاءت البداية على عكس المتوقع حيث كان أستون فيلا الطرف الأكثر إيجابية، خاصة مع انطلاقات لاعبيه في المساحات واكتسابهم جرأة هجومية أكبر.

وكان الهولندي إيان ماتسن المدافع الأيسر أحد مصادر الخطورة للفريق الإنكليزي بتوغله في أكثر من مرة بالمناطق الدفاعية لسان جيرمان، كما أوقف خطورة ديزيري دوي دفاعيا.

وسدد الفرنسي بوبكر كمارا أول محاولة خطيرة باتجاه مرمى باريس، في الدقيقة 13، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

واتسم إيقاع باريس سان جيرمان بالهدوء وعدم استعجال وضع بصمة تهديفية مبكرة، لكنه بذلك لم يستطع مجاراة حماس وسرعة أستون فيلا في بعض أوقات الشوط الأول.

ورغم التفوق الميداني النسبي للفريق الإنكليزي، فإن كتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري افتقدت اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي.

ونجح سان جيرمان في أن يبادر بهدف التقدّم في الدقيقة 21، عن طريق كفاراتسخيليا الذي، تابع تمريرة دوي بتسديدة صاروخية في الشباك.

وأحبط هذا الهدف البداية الجيدة لأستون فيلا، وفتح شهية الفريق الفرنسي لتسجيل المزيد، وسدد المدافع البرتغالي نونو مينديش كرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 34 لكنها مرت بعيدا عن المرمى.

وأحكم سان جيرمان قبضته على زمام المباراة وتحكم في إيقاع اللعب بشكل كبير، بينما كان قريبا من تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 25 من عرضية مينديش التي مرت من أمام 4 من لاعبي باريس دون متابعة.

وكاد المهاجم الشاب برايان مادغو أن يسجل هدف التعادل لأستون فيلا، برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 28.

وأهدر أستون فيلا فرصة أخرى للتعادل، عن طريق البرازيلي جواو غوميز في الدقيقة 34، من مرتدة سريعة لكنه أضاع فرصة الانفراد بعدما تباطأ، ثم تهيأت الكرة لزميله مادغو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد الأرجنتيني بونديا أن يستغل خطأ في التمرير من دوي لاعب سان جيرمان، لينطلق نحو دفاعات الفريق الفرنسي، لكن الدفاع أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة بالدقيقة 40.

وأهدر مادغو فرصة أخرى محققة لأستون فيلا في الدقيقة 41، برأسية من أمام المرمى مباشرة ليسدد الكرة فوق العارضة بشكل غريب.

وتصدى القائم الأيسر لتسديدة مادغو صاحب الظهور الهجومي الأكثر للفريق الإنكليزي على مرمى سان جيرمان، وذلك في الدقيقة 44.

ووضع أستون فيلا حدّا للفرص الضائعة، وجاء التعادل بتوقيع مادغو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تابع كرة عرضية من جهة اليمين بتسديدة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، بدا باريس سان جيرمان أفضل وأكثر سيطرة وتنظيما، وزادت الرغبة لدى لاعبيه في العودة للتقدّم من جديد، في ظل تقهقر دفاعي من جانب أستون فيلا.

لكن خطورة الفريق الإنكليزي ظلت حاضرة في المرتدات، وأنقذ الحارس الروسي ماتفي سافونوف فرصة خطيرة من تسديدة الإسكتلندي جون ماكغين في الدقيقة 50.

ونجح باريس سان جيرمان في تسجيل الهدف الثاني عن طريق دوي في الدقيقة 62، بعد تمريرة من عثمان ديمبلي الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، كسرت مصيدة التسلل، وانفرد بالمرمى ليسجل، رغم احتساب الهدف تسللا في بادئ الأمر.

واستمرت المحاولات من باريس لتعزيز التقدم، حيث لاحت أكثر من فرصة لأشرف حكيمي ودوي وديمبلي لكنها لم تستغل.

في المقابل بذل أستون فيلا كل ما لديه سعيا لتسجيل التعادل الذي لم يتحقق في النهاية.

المصدر / وكالات