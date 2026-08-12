شباب الخليل وأكاديمية الشبان إلى نهائي بطولة خليل الرحمن التنشيطية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تأهل فريقا شباب الخليل وأكاديمية الشبان الدولية إلى نهائي بطولة خليل الرحمن التنشيطية، بعد فوز شباب الخليل على جاره أهلي الخليل برباعية نظيفة، وتغلب أكاديمية الشبان الدولية على شباب الظاهرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراتي نصف النهائي اللتين أقيمتا على ستاد الحسين بن علي بمدينة الخليل، وسط حضور جماهيري غفير.

أكاديمية الشبان "3" – شباب الظاهرية "1"

ونجحت أكاديمية الشبان الدولية، التابعة لجمعية الشبان المسلمين، في إقصاء شباب الظاهرية، بعدما تفوقت عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل ثلاثية الأكاديمية باسل السلايمة وعطايا صلاح وخيري عابدين، فيما أحرز إبراهيم أبو علان هدف شباب الظاهرية، وجاءت الأهداف الأربعة خلال الشوط الأول.

وأدار اللقاء الحكم محمد الهروش، وساعده على الخطوط رامز أبو مرخية ومحمد الأطرش، فيما كان محمد سدر حكماً رابعاً.

واختارت اللجنة المنظمة لاعب شباب الظاهرية إبراهيم أبو علان أفضل لاعب في المباراة.

شباب الخليل "4" – أهلي الخليل "0"

وفي المباراة الثانية، حقق شباب الخليل فوزاً كبيراً على جاره أهلي الخليل برباعية نظيفة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفرض شباب الخليل أفضليته في الشوط الثاني، ويفتتح محمد البطش التسجيل، ثم أضاف يحيى أبو فارة الهدف الثاني.

وعزز البديل حسن داود تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويختتم الرباعية، ليحجز شباب الخليل مقعده في المباراة النهائية.

وأدار اللقاء الحكم أحمد إمام، وساعده على الخطوط رامي حلاحلة وعبد المطلب جريوي، فيما تولى ممدوح حلاحلة مهمة الحكم الرابع.

واختارت اللجنة المنظمة لاعب شباب الخليل بسام شديد أفضل لاعب في المباراة.

وحددت اللجنة المنظمة 21 أغسطس/آب الجاري موعداً لإقامة المباراة النهائية، التي ستجمع شباب الخليل بأكاديمية الشبان الدولية، على أرضية ستاد الحسين بن علي بمدينة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين