نادي الأسير: 40 صحفيًا وصحفية في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 40 صحفيًا وصحفية، عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله، صباح الأربعاء.

وأوضح النادي، في بيان صحفي، أن من بين المعتقلين حاليًا 5 صحفيات، مشيرًا إلى أن عمليات التوثيق والرصد التي أجراها أظهرت تعرض أكثر من 250 صحفيًا وصحفية للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بينهم من لا يزال معتقلًا وآخرون أُفرج عنهم لاحقًا.

وأضاف أن أكثر من 260 صحفيًا وصحفية استشهدوا منذ بدء الحرب، بينهم صحفيان استشهدا داخل سجون الاحتلال، فيما لا يزال مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد مجهولًا.

وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف الصحفيين في الضفة الغربية من خلال الاعتقال الإداري، الذي يتم دون تهمة أو محاكمة بذريعة وجود "ملف سري"، لافتًا إلى أن 19 صحفيًا يقبعون حاليًا رهن الاعتقال الإداري.

وجدد نادي الأسير مطالبته المنظومة الحقوقية الدولية بالتحرك الفاعل، وإنهاء حالة العجز، والعمل على ضمان حماية الصحفيين وحقهم في ممارسة عملهم دون استهداف أو اعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين