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مكافأة لحارس مرمى لم تكن بسبب تصدٍ أو بطولة!

12 اغسطس 2026 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشف الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، عن موقف طريف من بداياته مع نادي أرسنال الإنجليزي، عندما كانت اللغة الإنجليزية تمثل عائقًا كبيرًا أمامه.

وأوضح مارتينيز أن مستواه في اللغة الإنجليزية كان ضعيفًا للغاية عند وصوله إلى أرسنال، وهو ما دفع المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر إلى وضع حافز خاص له من أجل تشجيعه على تعلم اللغة.

وقال مارتينيز إن فينغر أخبره بأنه سيحصل على 20 ألف جنيه إسترليني إذا نجح في أحد امتحانات الجامعة.

وأضاف الحارس الأرجنتيني مازحًا أنه ذهب إلى المدرس وقال له: "أرجوك، يجب أن أنجح".

وبالفعل، اجتهد مارتينيز في الدراسة، وتمكن من اجتياز الامتحان، ليحصل على المكافأة المالية التي وعده بها فينغر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حارس مرمى #أستون فيلا #إيميليانو مارتينيز

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