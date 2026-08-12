بدران: حماس ستشارك في الانتخابات ضمن أوسع ائتلاف وطني

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن الحركة قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشدداً على رفض أي محاولة لإقصائها أو إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني بعيداً عن الإرادة الشعبية.

وقال بدران، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن حماس تسعى إلى خوض الاستحقاق الانتخابي ضمن "أكبر وأوسع ائتلاف وطني ممكن"، يضم الفصائل والقوى السياسية والشخصيات المستقلة، مشيراً إلى أن لجان الحركة السياسية والقانونية والإعلامية في الضفة وغزة والخارج بدأت استعداداتها للانتخابات.

واعتبر أن الانتخابات تمثل "فرصة تاريخية" لإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني المستمرة منذ نحو عقدين، مؤكداً أن حق الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته وبرنامجه السياسي حق أصيل، رغم عدم وجود توافق وطني على الدعوة الحالية للانتخابات.

ورفض بدران فرض أي شروط سياسية مسبقة على المشاركة، مؤكداً أن حماس تتواصل مع مختلف الفصائل والجهات الفلسطينية لضمان إجراء انتخابات تتيح للشعب اختيار ممثليه وبرنامجه السياسي بحرية.

وكشف عن مشاورات تجريها الحركة منذ أكثر من شهر مع قوى وشخصيات فلسطينية، بينها حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بهدف تشكيل قائمة انتخابية واسعة تقوم على برنامج سياسي مشترك.

وأوضح أن الائتلاف المقترح سيضع على رأس أولوياته إغاثة قطاع غزة وإعادة الإعمار، ودعم الضفة الغربية، ومواجهة الاستيطان، ومعالجة الأوضاع المالية، إلى جانب قضايا الأسرى والشهداء ومخيمات اللجوء والتعليم.

ودعا بدران إلى إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع التشريعية، أو تحديد موعد واضح لها، كما رفض اعتماد التعيين لحسم مقاعد المجلس الوطني في الخارج، داعياً إلى إجراء الانتخابات في دول الشتات حيثما أمكن.

كما دعا مصر إلى رعاية حوار وطني شامل في القاهرة، بمشاركة مختلف الفصائل والمكونات الفلسطينية، للتوافق على آليات إجراء الانتخابات ومعالجة الملفات المتعلقة بمشاركة القدس وقطاع غزة والشتات.

وفي ملف وقف الحرب على غزة، أكد بدران أن حماس تتعامل بإيجابية ومرونة مع المقترحات التي من شأنها وقف الحرب وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى موافقة الحركة على خطة "خارطة الطريق" المكونة من 15 بنداً، واستمرارها في التشاور مع الفصائل بشأن المسار السياسي.

وحذر القيادي في حماس من مخططات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، معتبراً أن ما يجري يمثل مشروعاً استراتيجياً لتغيير الواقع الميداني وفرض وقائع جديدة، مؤكداً أن الحركة تعمل مع مختلف القوى لبناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاستيطان والتهويد.

وشدد بدران على أن القدس والمسجد الأقصى يمثلان أولوية في حراك الحركة السياسي، كما أكد استمرار حماس في طرح قضية الأسرى في مختلف المحافل، واصفاً ملفهم بأنه "جرح نازف" في ظل الظروف التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين