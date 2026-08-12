قصرة تحت الحصار.. الاحتلال يسعى لاستيلاء عليها

حذر رئيس المجلس القروي في بلدة قصرة جنوب نابلس، هاني عادل، من مخاطر الهجمة العسكرية والاستيطانية المتصاعدة على البلدة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إخلاء المنطقة الغربية منها تمهيدًا للسيطرة عليها.

وقال عادل، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أعدادًا كبيرة من قوات جيش الاحتلال وحرس الحدود تنتشر في المنطقة الغربية المحاصرة، التي تمثل "المتنفس الوحيد المتبقي" لأهالي قصرة، مشيرًا إلى أن البلدة كانت محاصرة من ثلاث جهات، قبل أن تصبح الجهات الأربع اليوم تحت الحصار.

وأوضح أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة، بالتزامن مع حصار ثلاثة منازل للمواطنين، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المحاصرين وتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى وجود "تبادل أدوار واضح" بين المستوطنين وقوات الاحتلال للسيطرة على المنطقة وإجبار سكانها على مغادرتها، لافتًا إلى أن المستوطنين عادوا إليها رغم إخلائهم سابقًا، دون أن يتخذ جيش الاحتلال إجراءات بحقهم، بل تزداد أعدادهم بالتزامن مع انتشار القوات العسكرية.

وأضاف أن المنطقة تضم نحو 15 منزلًا قيد الإنشاء لمواطنين هُجّروا سابقًا من مناطق أخرى في الضفة الغربية، ما يجعلها هدفًا لمخططات الاستيلاء والتهجير.

وأكد عادل أن ما يجري يشير إلى أن الهدف هو تهجير سكان المنطقة الغربية من قصرة وفرض واقع استيطاني جديد عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين