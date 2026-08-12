مطالب غريبة للاعب كرة قدم كن أجل التعاقد معه!

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أصبح الهولندي ممفيس ديباي لاعبًا حرًا بعد نهاية رحلته مع نادي كورنثيانز البرازيلي، لكن تفاصيل الخلاف بين الطرفين أثارت جدلًا واسعًا، بعدما كشفت تقارير صحفية عن مطالب غير اعتيادية وضعها اللاعب مقابل الاستمرار مع النادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة غازيتا إسبورتيفا، تضمنت مطالب ديباي الحصول على حق استخدام ملعب النادي لمدة يومين لإقامة فعاليات خاصة، إلى جانب مقصورة خاصة في الملعب.

كما تضمنت المطالب الحصول على 50% من بعض إيرادات النادي، بالإضافة إلى 20% من المكافآت التي يحصل عليها كورنثيانز عند التتويج بأي بطولة.

ولم تتوقف المطالب عند ذلك، إذ أشارت التقارير إلى طلب ديباي الحصول على جزء من عوائد مشاركة النادي في كأس العالم للأندية مستقبلًا، حتى في حال لم يكن اللاعب ضمن صفوف الفريق حينها.

وبعد تعثر المفاوضات، انتهت رحلة اللاعب مع كورنثيانز، ليصبح ديباي، البالغ من العمر 32 عامًا، متاحًا للانتقال إلى نادٍ جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين