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موعد انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي.. اليوم

12 اغسطس 2026 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى مواجهة مرتقبة على لقب كأس السوبر الأوروبي، عندما يلتقي باريس سان جيرمان مع أستون فيلا في مباراة تحمل الكثير من الطموحات والتحديات.

المباراة تقام عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، ويقودها الحكم الصومالي عمر أرتان، وتبث على قنوات Bien sport.

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وعينه على التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، ومواصلة كتابة التاريخ بعد نجاحه في حصد النسخة الماضية.

في المقابل، يسعى أستون فيلا إلى تحقيق إنجاز تاريخي والتتويج بثاني ألقابه في كأس السوبر الأوروبي، بعدما سبق له الفوز بالبطولة مرة واحدة.

وتحمل المواجهة ندية خاصة، بعدما التقى الفريقان مرتين من قبل، بواقع انتصار لكل فريق، ما يجعل مباراة الليلة بمثابة مواجهة فاصلة لكسر التعادل بينهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#باريس سان جرمان #كأس السوبر #كأس السوبر الأوروبي #دوريات أوروبية

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