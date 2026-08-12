كاميرا تدور 360 درجة.. هونر تكشف هاتفها الروبوتي

كشفت شركة "هونر" رسميًا عن هاتفها الجديد Robot Phone، في خطوة تسعى من خلالها إلى تقديم مفهوم مختلف للهواتف الذكية، يجمع بين كاميرا روبوتية قابلة للدوران بزاوية 360 درجة ونظام ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ سلسلة من المهام نيابة عن المستخدم.

ويضم الهاتف منظومة تصوير مثبتة على جيمبال مصنوع من سبائك التيتانيوم، جرى تصغير حجمها بنسبة 65% مقارنة بالجيمبال التقليدي. ويزن المحرك المسؤول عن تحريك الكاميرا 2.6 غرام فقط، مع قدرة على الدوران بسرعة تصل إلى 360 درجة في الثانية.

وتتكون منظومة التصوير من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميغابكسل وتقريب بصري 2.7 مرة. كما تعاونت "هونر" مع شركة ARRI لإضافة أدوات تصوير سينمائية متقدمة.

ويعتمد الهاتف على نظام YOYO Pro للذكاء الاصطناعي، الذي تقول الشركة إنه يستطيع تنفيذ أكثر من 100 خطوة متتالية بأمر واحد، مع إمكانية تثبيت مهارات جديدة عبر متجر مخصص.

ويأتي الهاتف بشاشة LTPO قياس 6.31 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وذاكرة تصل إلى 16 غيغابايت، وتخزين 1 تيرابايت، فيما يبلغ وزنه 248 غرامًا.

ويبدأ سعر الهاتف من 9999 يوان، على أن يبدأ طرحه للبيع في 18 أغسطس.

المصدر / وكالات