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مانشستر سيتي يعلن صفقة حارس مرمى

12 اغسطس 2026 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة جديدة لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب التفاصيل المتداولة، بلغت قيمة انتقال رولي إلى صفوف السيتي نحو 1.75 مليون جنيه إسترليني، فيما وقّع الحارس الأرجنتيني عقدًا يمتد لمدة عامين.

ومن المنتظر أن يكون رولي ضمن قائمة حراس الفريق، على أن يؤدي دور الحارس البديل خلف الإيطالي جيانلويجي دوناروما، في ظل سعي الجهاز الفني لتوفير خيارات قوية في مختلف مراكز الفريق.

ويمتلك رولي خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، بعدما خاض تجارب مع عدد من الأندية، إلى جانب مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني، الذي توج معه بلقب كأس العالم 2022.

ويأمل مانشستر سيتي أن يمنح انضمام رولي الفريق المزيد من العمق والخيارات في مركز حراسة المرمى، خصوصًا مع المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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