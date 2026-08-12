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لجان المقاومة تدعو للتكاتف مع أهالي قصرة ومواجهة اعتداءات المستوطنين

12 اغسطس 2026 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
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لجان المقاومة الشعبية في فلسطين

دعت لجان المقاومة في فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة قصرة والقرى المحيطة بها إلى التكاتف مع العائلات التي تتعرض للحصار، وتعزيز صمودها في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتواصلة.

وقالت اللجان، في بيان صحفي، الأربعاء، إن الاعتداءات المستمرة تهدف إلى ترهيب السكان وفرض التهجير القسري، وصولًا إلى تفريغ الأرض من أهلها، محذرة من تداعيات تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وثمّنت اللجان صمود أهالي قصرة وأبناء الضفة الغربية في مواجهة الاعتداءات، داعية إلى تعزيز لجان الحماية والتكافل الشعبي، وتوفير الإسناد للعائلات المتضررة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بفرض معادلة التهجير"، مشددة على أن الأرض ستبقى لأهلها رغم ما وصفته باعتداءات المستوطنين ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في عدد من مناطق الضفة الغربية، وسط مخاوف فلسطينية من اتساع نطاق الاستهداف والتهجير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لجان المقاومة #قصرة #اعتداءات المستوطنين

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