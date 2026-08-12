انقسامات داخل "الليكود".. معركة خلافة نتنياهو بدأت

ترجمة فلسطين أون لاين:

كشف استطلاع رأي إسرائيلي جديد عن بدء معركة مبكرة على خلافة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو داخل حزب الليكود، بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات التمهيدية للحزب، وسط مؤشرات على تغييرات واسعة في تركيبة قائمته لـ"الكنيست" المقبلة.

ووفق ترجمة خاصة لموقع "فلسطين أون لاين" فإنه وبحسب الاستطلاع الذي أجراه "معهد أغام" ونشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن نحو 20 عضوًا ووزيرًا فقط من أصل 40 ممثلًا حاليًا لليكود في "الكنيست" قد ينجحون في الحفاظ على مقاعدهم، في حال حصل الحزب على 30 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، وهي نتيجة تفوق التوقعات الحالية.

وأظهرت النتائج تراجع فرص عدد من المخضرمين، بينهم ديفيد أمسالم وميكي زوهار وديفيد بيتان، مقابل صعود أسماء جديدة في سباق الانتخابات التمهيدية، مع تأكيد معدّي الاستطلاع أن النتائج لا تأخذ بالكامل في الاعتبار قوة التصويت المنظم داخل الحزب.

وأبرز الاستطلاع انقسامًا داخل الليكود بشأن هوية خليفة نتنياهو؛ إذ تصدر رئيس "الكنيست" أمير أوهانا تفضيلات المسؤولين والناشطين في الحزب بنسبة 22.9%، فيما جاء وزير الاقتصاد نير بركات في صدارة تفضيلات ناخبي الليكود بنسبة 19%.

كما أظهر الاستطلاع أن أوهانا يحظى بدعم قوي داخل أوساط الحزب، بينما يحظى بركات بدعم أكبر بين الناخبين المترددين والمنشقين، في مؤشر على اختلاف واضح بين قيادات الحزب وقاعدته الانتخابية بشأن المرحلة التي ستلي نتنياهو.

وفي ما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، أظهرت النتائج أن 66.1% من المسؤولين والناشطين في الأحزاب الحالية يفضلون تشكيل حكومة يمينية، مقابل 45.1% بين ناخبي الليكود. في المقابل، أيد 54.9% من ناخبي الليكود تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم قوى من يمين الوسط، مقارنة بـ33.9% من مسؤولي الأحزاب الحالية.

ويرى الاستطلاع أن هذه الفجوة قد تعكس تغيرًا في توجهات قاعدة الليكود، كما قد تجعل الانتخابات التمهيدية المقبلة ساحة مهمة لإعادة تشكيل قيادة الحزب وخارطته السياسية في مرحلة ما بعد نتنياهو.

كما أظهر الاستطلاع تأييد أغلبية في كلا المعسكرين لزيادة معدلات التجنيد في جيش الاحتلال، حتى على حساب دراسة التوراة وأزمة الائتلاف، بنسبة 66.8% بين المسؤولين والناشطين و80.4% بين ناخبي الليكود.

المصدر / فلسطين أون لاين