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ليبرمان يهاجم نتنياهو: عدنا إلى سياسة الاحتواء

12 اغسطس 2026 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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أفيغدور ليبرمان

اتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى ما وصفها بـ"سياسة الاحتواء" في التعامل مع قطاع غزة، محذرًا من تكرار الظروف التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.

وزعمت "القناة 12" العبرية، الأربعاء، عن ليبرمان قوله إن معلومات كُشفت مؤخرًا أفادت برصد تدريب لنحو 50 عنصرًا من "قوة النخبة" التابعة لحماس في غزة، تضمن تدريبات على اقتحام والسيطرة على مستوطنة.

وقال ليبرمان، في تصريحات عند معبر كرم أبو سالم، إن نتنياهو "تخلى عن الاستقلالية في اتخاذ القرارات الأمنية"، معتبرًا أن "إسرائيل" عادت إلى "العقلية نفسها وسياسة الاحتواء نفسها" التي أدت، بحسب زعمه، إلى أحداث 7 أكتوبر.

كما هاجم ليبرمان نتنياهو بسبب إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، متهمًا إياه بالاستجابة للإملاءات الأميركية في هذا الملف، ومعتبرًا أن السياسة الحالية لا توفر، من وجهة نظره، ضمانات لمنع تكرار هجوم مماثل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #نتنياهو #ليبرمان #سياسة الاحتواء

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